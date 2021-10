Liga 1 / Dinamo a fost aproape de un rezultat mare cu Rapid

Dinamo și Rapid au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta sambata seara, in „Groapa“, din cadrul etapei a 13-a a Ligii 1. „Cainii“ au deschis scorul prin Gabriel Torje (’55), cu un șut puternic. Oaspeții au replicat in prelungiri, prin Carcat, cu un șut din afara careului (’90+1). De menționat faptul ca in minutul 36 a intrat ambulanta pe teren pentru a i se acorda asistenta lui Rauta (Dinamo), care a acuzat probleme respiratorii. Fotbalistul a fost urcat in ambulanta cu o masca de oxigen pe fata, in aplauzele spectatorilor. Jocul a fost intrerupt aproximativ 4 minute. De la spital…