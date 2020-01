Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA - GAZ METAN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Gaz Metan este ultima clasata pentru un loc de play-off si mai are patru etape pentru a pastra avansul de trei puncte fața de FC Botoșani, prima echipa aflata in afara TOP 6. Mediesenii au jucat cinci amicale in pauza de iarna, fara a castiga un meci,…

- Formatia Gaz Metan Medias a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Poli Iasi, în etapa a XXI-a a Ligii I. Formatia lui Edi Iordanescu s-a impus prin doua goluri marcate din penalti, dupa ce a fost condusa cu 1-0, potrivit News.ro.Pentru Poli Iasi a deschis…

- ​Formatia FCSB a învins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Medias, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I, potrivit News.ro. Grație acestui rezultat, echipa antrenata de Bogdan Vintila a urcat, cel puțin pentru moment, pe locul al patrulea în clasament.…

- FCSB - GAZ METAN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. FCSB – Gaz Metan Mediaș este meciul care deschide etapa a 20-a din Liga 1. Vineri, de la ora 20:30, cele doua echipe se lupta pentru consolidarea locului in Play-Off. Echipa antrenata de Bogdan Andone cauta revanșa in…

- Etapa intermediara #19 incepe azi cu meciul Gaz Metan - Voluntari, de la ora 18:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și la TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 18:00 » Gaz Metan - FC Voluntari Vezi AICI…

- FCSB-ASTRA LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 20.30 FCSB - Astra. Echipe probabile FCSB: Balgradean - V. Crețu, Chorbadzhiyski, I. Cristea, Panțiru - Oaida, Ov. Popescu, Fl. Tanase - Man, Gnohere, Fl. Coman. Astra: Lazar - Bruno, C. Dima, Graovac, Radunovic - M. Raduț, G. Simion, Crepulja -…

- Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a criticat brigada care a condus meciul Craiova – Dinamo, scor 4-1. Derby-ul a fost arbitrat la centru de Marius Avram, asistat de Vladimir Urzica și Mircea Orbulet, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Dinamo…