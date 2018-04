Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe CSM Poli Iasi cu scorul de 4-1 (2-0), sambata seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a reusit cea mai clara victorie din intregul sezon,…

- Scapati de presiunea rezultatelor dupa accederea in play-off, iesenii spera sa produca un fotbal spectaculos in meciurile ramase de disputat si promit ca vor fi o nuca tare in fata fiecarui adversar. In plus, oficialii lui CSM Poli au fixat un nou target in grupa de elita, locul 4, pozitie care…

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sambata, in prima etapa din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Edi Iordanescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am intalnit o candidata la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu sa controlam noi jocul. Cand nu pui probleme…

- CSU Craiova a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Astra Giurgiu, in prima etapa a play-off-ului Ligii I, anunța News.ro.Alexandru Mitrita a marcat singurul gol al partidei in minutul 82. Min. 82, 1-0: Mitrita a marcat din marginea careului mic dupa o pasa primita…

- CS U Craiova a debutat cu dreptul in play-off-ul Ligii 1, castigand disputa de pe propriul teren cu Astra Giurgiu, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Mitrita, in minutul 81. Gratie acestui succes, oltenii au urcat pe locul doi in clasament, insa FCSB are un meci mai putin disputat.

- Dan Petrescu: Trebuie sa rezistam presiunii in play-off Tehnicianul CFR-ului a prefațat prima partida din play-off, impotriva Politehnicii Iași. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Revenita din cantonamentul efectuat la Tarlungeni, in județul Brașov, Știința Miroslava și-a continuat astazi seria testelor dinaintea reluarii Ligii a II-a la fotbal. Echipa din Miroslava a invins-o cu 5-1, la Roman, pe CSM, una dintre fruntașele Seriei I a Ligii a III-a, prin golurile marcate de Țapu,…