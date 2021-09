Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa ce a pierdut cu 6-0 în fața rivalei FCSB, Dinamo a înregistrat înca o înfrângere usturatoare în Liga 1: formația pregatita de Sorin Colceag a fost învinsa de CSU Craiova, luni, în deplasare, scor 5-0.Golurile au fost marcate de Houri '18…

- CS Universitatea Craiova a zdrobit-o pe Dinamo, scor 5-0, luni seara, pe teren propriu, in epilogul etapei a 10-a a Ligii 1. Oltenii incepura tare meciul cu rivalii din Ștefan cel Mare, iar in minutul 2. Gustavo a trimis peste poarta dintr-un metru. In minutul 16, Giafer l-a faultat in care pe Ivan.…

- CS U Craiova și Sepsi au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, in epilogul etapei a opta a Ligii I. Meciul s-a disputat pe arena “Ion Oblemenco“. Inaintea meciului i s-a adus un omagiu lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist a decedat la 21 octombrie 2018. Fiica acestuia, Lorena, a dat lovitura…

- Farul a invins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe Dinamo, in etapa a VI-a a Ligii I. Gazdele au deschis scorul in minutul 12, prin Betancor care a fructificat o pasa a lui De Nooijer. Dupa patru minute, atacantul a țintit bara. Spaniolul a inscris insa, in minutul 54, un gol de la 60…

- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- UTA s-a impus in meciul cu CSU Craiova, scor 1-0, sambata seara, la Arad, in etapa a cincea a Ligii I. Prima ocazie a partidei le-a aparținut oaspeților. In minutul 16, Markovic a incercat sa-l invinga pe portarul advers, cu scarița, dar fara succes. UTA a replicat in minutul 25, cand Baravykas și Ubbink…

- FC U Craiova 1948 a invins-o, luni, pe teren propriu, la limita, scor 1-0, pe Dinamo, in epilogul etapei a doua a Ligii I. Hugo Vieira a marcat unicul gol al meciului, in minutul 65. Argentinianul Bauza i-a oferit portughezului o centrare ca la carte. De partea cealalta, cea mai mare ocazie a echipei…