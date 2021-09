Liga 1: CS U Craiova – Sepsi 1-1. Oltenii ratară un penalty, în epilogul etapei a opta (Video) CS U Craiova și Sepsi au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, in epilogul etapei a opta a Ligii I. Meciul s-a disputat pe arena “Ion Oblemenco“. Inaintea meciului i s-a adus un omagiu lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist a decedat la 21 octombrie 2018. Fiica acestuia, Lorena, a dat lovitura de incepere a meciului, iar jucatorii Craiovei au intrat cu un banner dedicat memoriei “Marelui Blond”. Oaspeții au deschis scorul in minutul 17. Mitrea a executat o lovitura libera, Pigliacelli a respins greșit balonul, iar Fofana a marcat. Oltenii au replicat in minutul 21. Bancu i-a pasat lui Koljic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

