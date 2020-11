Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova, liderul Ligii 1, a primit o veste proasta inainte de meciul cu Chindia Targoviște din etapa cu numarul 10 a campionatului. CS U Craiova - Chindia se joaca vineri, 6 noiembrie, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro; Unul dintre fotbaliștii…

- CS Universitatea Craiova s-a confruntat in ultimele saptamani cu cateva cazuri de COVID-19 la nivelul lotului. Situația a devenit acum mult mai buna pentru trupa lui Cristiano Bergodi, liderul la zi din Liga 1. Conform informațiilor GSP.ro, Marius Campanu, Vladimir Screciu și Ștefan Vladoiu pot reveni…

- Liderul Ligii I de fotbal, Universitatea Craiova, a anuntat, marti, ca la ultima testare COVID-19 efectuata, unul dintre jucatorii sai a fost depistat pozitiv. Clubul din Banie a precizat pe pagina sa de Facebook ca fotbalistul in cauza nu a facut deplasarea la Bucuresti cu echipa pentru meciul cu Dinamo,…

- CS Universitatea Craiova a anunțat faptul ca un fotbalist al echipei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Astfel, liderul Ligii 1 ajunge la 3 cazuri de infectare cu coronavirus in randul fotbaliștilor, dupa ce George Cimpanu și Ștefan Vladoiu s-au intors infectați de la acțiunea echipei naționale U21.…

- Doi fotbalisti si o persoana din staff-ul auxiliar au fost depistati pozitiv in lotul echipei de fotbal Universitatea Craiova, in urma ultimelor teste pentru coronavirus efectuate, a anuntat, joi, gruparea olteana. "Din pacate, in urma unei noi testari Covid-19, doi fotbalisti ai echipei noastre au…

- Universitatea Craiova a anunțat faptul ca doi fotbaliști ai echipei au fost depistați pozitiv cu COVID-19. In afara de cei doi jucatori, ale caror identitați clubul a decis sa nu le faca publice, a mai fost depistata pozitiv și o persoana din stafful auxiliar. „Cei trei sunt asimptomatici și le dorim…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a anunțat, miercuri, pe site-ul oficial, ca inca zece fotbaliști din cadrul lotului pregatit de Daniel Oprița au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Astfel, gruparea "militara" a ajuns la 20 de cazuri. "Clubul Steaua Bucuresti anunta ca, in urma testelor efectuate…

- Presedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârtu, managerul general Marcel Popescu, directorul sportiv Ovidiu Costesin si team-managerul Emil Pieleanu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza sport.ro.Acestia au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, a precizat…