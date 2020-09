Liga 1 / Craioveanul Adrian Stoian a semnat cu FC Viitorul

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul l-a transferat pe Adrian Stoian (29 de ani, mijlocaș central), ultima data la AS Livorno. FC Viitorul Constanța anunța transferul jucatorului Adrian Stoian, care a semnat un contract valabil pentru un an cu drept de prelungire pentru inca un sezon cu formația noastra. ...

- Mijlocasul Razvan Marin este din acest sezon jucatorul formatiei Cagliari.Trei dintre jucatorii formati la Academia "Gheorghe Hagi" si care au debutat in Liga 1 pentru FC Viitorul Constanta, mijlocasul central Razvan Marin si atacantii Denis Dragus si Louis Munteanu, evolueaza in unul dintre cele mai…

- Echipa SSC Napoli inceput cu dreptul in noua editie a campionatului de fotbal al Italiei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Parma, intr-o partida disputata duminica. Atacantul belgian Dries Mertens, golgheterul all time al lui Napoli, a deschis scorul in repriza secunda (63), ajungand…

- "FC Viitorul Constanța anunța ca, in urma unei testari Covid-19 efectuate individual de președintele clubului nostru, Gheorghe Popescu, rezultatul a fost unul pozitiv. Contrar acestui rezultat, președintele clubului nostru nu prezinta niciun fel de simptome. In continuare se va aștepta un…

- Gheorghe Hagi (55 de ani) a fost ofertat de Pescara, echipa din Serie B, dupa ce a demisionat din funcția de manager general pe care o ocupa la Viitorul. Pescara, echipa care a avut nevoie de un baraj pentru a se menține in Serie B, i-a propus lui Hagi sa preia funcția de antrenor principal, insa „Regele”…

- Denis Draguș (21 de ani) va ajunge la Crotone, in Serie A. Fotbalistul crescut de Academia „Gheorghe Hagi” a rezistat in Belgia, la Standard, doar un an. Dupa un sezon de uitat, in care a strans doar 3 apariții (13 minute in total), Denis a ajuns la un acord cu Crotone, nou-promovata in Serie A. Crotone…

- Alex Baluta, fostul capitan al Universitatii Craiova, a parasit campionatul Cehiei si va juca in Ungaria. Mijlocasul craiovean de 27 de ani, crescut de Academia „Gica Popescu“, a semnat un contract pe trei ani cu formația maghiara Akademia Puskas. Fotbalistul oltean a jucat ultima data la Slovan Liberec,…

- Fundasul central Bogdan Mitrea si portarul Alexandru Greab au semnat cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat marti clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. Cei doi fotbalisti au semnat un contract valabil pe 2 ani cu Sepsi OSK. Bogdan Mitrea, in varsta de 32 ani, fost jucator la FC Viitorul…