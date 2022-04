Liga 1. Chindia vs Rapid: briliantul play-off-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Giulestenii au facut spectacol pe teren propriu unde au marcat de 8 ori in poarta celor de la Gaz Metan Medias. Echipa antrenata de Adrian Mutu s-a ridicat la nivelul asteptarilor unui stadion plin care a cantat tot meciul si a facut atmosfera pentru a-si sustine jucatorii.

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, duminica, 17 aprilie, intr o conferinta de presa, ca partida cu Gaz Metan Medias este una de maturitate pentru formatia sa, care trebuie sa demonstreze ca se poate concentra si in fata unui adversar mai slab cotat."Meciul cu Gaz Metan este…

- „Briliantul” a schimbat in doar cinci saptamani intregul stil de joc la Rapid. Jucatorii și fanii se declara incantați de noul antrenor, de felul in care-i pregatește și faptul ca lasa libertate totala in ultimii 30 de metri. „Asta vrem noi: fantezie in f

- Gica Hagi, invitat special la meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Cei doi mari foști fotbaliști dețin, la egalitate, recordul all-time de goluri marcate pentru naționala Romaniei. Deși a jucat ultima partida acum 6 ani, „Briliantul” nu a avut parte de un meci care sa-i marcheze sfarșitul carierei…

- Adrian Mutu (43 de ani) a povestit un episod amuzant, care i-a avut in prim plan pe Roman Abramovich, patronul lui Chelsea, și Giovanni Becali, fost agent al actualului antrenor de la Rapid. „Briliantul” a jucat la Chelsea intre vara lui 2003 și octombrie 2004, iar a povestit cum a facut Giovanni tot…

- Ion Parcalab (80 de ani), fost jucator important la Dinamo, cu 38 de selecții in prima reprezentativa in anii '60, a comentat numirea lui Adrian Mutu pe banca celor de la Rapid. Mutu s-a ales cu contestatari inca din prima zi a mandatului sau la Rapid, insa primește incurajari din partea dinamovistului…

- Adrian Mutu (43 de ani) a venit in Banie pentru a urmari duelul dintre FCU Craiova și Rapid. Liber de contract din octombrie 2021, dupa ce a fost demis de la gazde, „Briliantul” și-a facut apariția la stadion alaturi de cei ce ar urma sa alcatuiasca staff-ul lui la viitoarea echipa. La cateva zile…

- FCSB a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca meciul de pe teren propriu cu Chindia Targoviste, din etapa a 26-a a Ligii I, se va disputa fara spectatori ca urmare a sanctiunii primite din partea Comisiei de Disciplina a FRF.Sanctiunea vine ca urmare a incidentelor provocate de fanii FCSB la partida…