- Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației Sepsi Sf. Gheorghe. Disputa a contat pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Din nefericire, in primele minute ale meciului s-a consemnat o accidentare grava a lui Ștefan…

- FC Argeș și Academica Clinceni au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Nicolae Dobrin“ din Trivale, din cadrul etapei a 28-a. Piteștenii au deschis scorul prin Antun Palic (’47). Ilfovenii au replicat spre final, prin Raul Rusescu (’83 – penalti). FC Argeș:…

- Formațiile FC Voluntari și Dinamo București au remizat, scor 1-1, in partida susținuta luni seara, pe stadionul „Anghel Iordanescu“. Aceasta a fost disputa care a inchis etapa 26 din Liga 1. Oaspeții au deschis scorul prin Steliano Filip, dupa un assist al lui Sorescu (’19).Ilfovenii au replicat in…

- Sepsi și Academica Clinceni au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta astazi, la Sfantu Gheorghe, contand pentru etapa a 24-a din Liga 1. Sepsi: Niczuly – Deligiannidis, Bouhenna, Mitrea, Ștefanescu – Golofca, Tincu, Gonzales – Petrila, Safranko, Achahbar. Antrenor: Leo Grozavu. Clinceni:…

- Sepsi Sfântu Gheorghe și Academica Clinceni au terminat la egalitate, scor 0-0, sâmbata, meciul disputat în etapa a 24-a din Liga 1.În urma acestui rezultat, Sepsi ocupa locul 4 (37 de puncte), în timp ce Academica se afla pe poziția a 6-a (35 de puncte).Au…

- Liderul Ligii 1, FCSB, a oferit surpriza etapei a 22-a, cedand la limita, scor 0-1, pe Arena Naționala, in fața formației Academica Clinceni. Golul care afacut diferența a fost marcat de fundașul austriac Mladen Jutric, dupa un assist al lui Cordea (’60). FCSB: Vlad – Ov. Popescu (’72, Oaida), Haruț…

- Liderul Ligii 1, FCSB, s-a descurcat bine in „Groapa“ și s-a impus cu 1-0 in disputa de miercuri seara, in fața echipei Dinamo. Golul care a facut diferența a fost marcat Florinel Tanase, dupa un assist al lui Moruțan (’8). Dinamo: Alexandru – Radu, Puljic, Bejan, Filip – Sorescu, Anton, Rauța (’58,…