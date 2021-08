Antrenorul formației nou promovate FCU Craiova, Adrian Mutu, a fost foarte dezamagit dupa eșecul suferit sambata seara, in Ilfov, 1-2 cu FC Voluntari. In opinia „Briliantului“, craiovenii au controlat meciul in totalitate și rezultatul nu este just. „Exista puțina frustrare, uneori nu ințeleg fotbalul! Am condus jocul de la cap la coada, am dominat, dar am pierdut. Echipa a jucat bine, sunt mulțumit de felul in care au luptat baieții. Am avut mereu posesia, am facut un joc solid. Am primit un gol foarte frumos, la care n-am avut ce face. Cred ca doar la golul al doilea putem sa fim mai atenți.…