- Liftul din cladirea principala a Spitalului "Dr. Eugen Nicoara" Reghin, a fost finalizat și pus in funcțiune. Activitatea conducerii spitalului din ultimii ani este din ce in ce mai vizibila. Imi exprim recunoștința pentru munca lor conștiincioasa. Liftul Spitalului "Dr. Eugen Nicoara" Reghin a fost…

- Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoara" Reghin organizeaza un concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, cu norma intreaga, in cadrul instituției: un post de infirmier debutant la Secția Medicina interna, trei posturi de infirmier debutant la Secția Chirurgie și un post de infirmier debutant…

- CARANSEBEȘ – Lucrarile de modernizare a instalațiilor electrice, de iluminat și de fluide medicale, precum și cele de montare a senzorilor de detecție a incendiilor in Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, sunt in plina desfașurare! In aceste zile s-a lucrat la etajul 6, la secția Obstetrica-Ginecologie,…

- Solistul de muzica populara Andrei Romanica va serba cei 20 de ani de cantec, 20 de ani de viața, alaturi de marele public cu ocazia unui concert aniversar caritabil gazduit sambata, 25 februarie, de la ora 17.00, de Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" din Reghin. Vor urca pe scena Adriana…

- Primaria municipiului Reghin a pregatit o frumoasa surpriza iubitorilor muzicii cu ocazia sarbatorii de Valentine"s Day, un concert susținut de trupa Speak Floyd (Pink Floyd Tribute Band) gazduit marți, 14 februarie, ora 19 de Casa Municipala de Cultura "Eugen Nicoara". Cu acest prilej, va fi lansat…

- Aleșii locali ai municipiului Reghin au aprobat recent, in luna decembrie 2022, intr-o ședința de lucru, documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal – Construire aripa noua Spital Municipal "Dr. Eugen Nicoara", pe un amplasament din municipiul Reghin, strada Spitalului nr. 20. Investiția va fi finanțata…

- In cadrul Bienalei "Arhitectura.6" gazduita in perioada 1-8 decembrie de municipiul Reghin, in aceasta seara, incepand cu ora 18:00, la Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" puteți viziona documentarul "Push". Documentarul regizat de Fredrik Gertten urmarește un fenomen ingrijorator la nivel…

- Solista de muzica populare Maria Neag, membra a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" din Targu Mureș, organizeaza in aceasta seara, la Reghin, un concert caritabil de colinde. Intitulat "Impreuna pentru Veronica", concertul din aceasta seara, de la ora 18.00, de la Casa Municipala de Cultura…