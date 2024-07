Stiri pe aceeasi tema

- 4.9751 euro, 4.5879 dolari americani, FTSE 100 la 8420.26 și DAX la 18704.42. Costul gazelor naturale in Europa pentru transportul de vara este mai mare comparativ cu contractele de iarna. Acest lucru sugereaza ca regiunea este adecvat aprovizionata pentru sezonul curent, iar provocarea viitoare va…

- Romanii au cheltuit anul trecut 63 de milioane de euro in cinematografe, o suma cu 25% mai mare decat cea din 2022, in condițiile in care prețul biletelor a crescut cu 8,2% in 2023 comparativ cu anul anterior, așa cum reiese din datele Centrului National al Cinematografiei, analizate de firma de consultanța…

- Un start-up japonez va incepe, in septembrie, studii clinice pentru ceea ce se crede a fi primul tratament care poate regenera dinții. Medicamentul folosește un anticorp care vizeaza o proteina specifica ce inhiba creșterea dinților. Testat pe animale, precum șoarecii, acesta a stimulat dezvoltarea…

- Alexandra a fost dintotdeauna o fire vesela și activa. S-a indragostit de sport de la o varsta frageda. A practicat inclusiv karate și inot. Era mereu dornica sa incerce ceva nou. Pana in urma cu 4 ani, cand o banala durere de spate i-a transformat viața intr-un coșmar. „Avea 11 ani cand am aflat diagnosticul: …

- Romanii care doresc sa iși asigure independența energetica și sa nu mai depinda de fluctuațiile prețurilor trebuie sa scoata din buzunar intre 10.000 de euro pentru un apartament de 60 mp și 25.600 de euro pentru o casa de 200 mp, arata un calcul facut, pentru Libertatea, de catre Nexo Group, care investește…

- Romanii caștiga al doilea cel mai mic salariu mediu pe ora dintre țarile Uniunii Europene, adica puțin peste 10 euro/ora, potrivit unei analize realizata de Visual Capitalist și datele Eurostat . Romania se apropie de media din Letonia, iar ungurii și polonezii sunt ceva mai bine platiți. In Luxemburg…

- Potrivit unui sondaj realizat de Travelminit.ro pe tema intențiilor de calatorie ale romanilor, 68% dintre respondenți au confirmat faptul ca iși doresc sa calatoreasca in țara in urmatoarele patru luni. Așa cum era de așteptat, 61% dintre ei vor sa calatoreasca in timpul verii, perioada tradiționala…