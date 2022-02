Life Dental Spa, clinica stomatologică din Iași unde nu simți durere (P) 80- din persoanele din Romania care se confrunta cu afectiuni dentare se tem sa mearga la dentist. Sentimentul de panica ii stapaneste si pun emotiile negative inaintea nevoii de a avea grija de sanatatea orala, chiar daca au o problema serioasa. Din pacate, un procent din ce in ce mai mare de persoane adulte care se confrunta cu probleme dentare amana vizita la dentist din cauza durerii. Probabil ca si tu te numeri printre ei si programarea la medicul dentist iti provoaca neliniste. Fie ca ai avut o experienta dureroasa in trecut, fie ca suferi de odontofobie, nu mai este cazul sa tot amani vizita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea vorbește in acest moment despre revenirea la normal, despre „intoarcerea la viața normala”, cu alte cuvinte, despre sfarsitul pandemiei de coronavirus. Doar ca aceasta „intoarcere” nu este simpla. Specialistii spun ca ne confruntam cu o pandemie de ordin anxios si depresiv, mai ales copiii…

- Primul transplant cardiac din acest an a fost facut de echipa coordonata de Prof. Dr. Horațiu Moldovan – Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București, Clinica de Chirurgie Cardiovasculara a Spitalului Clinic de Urgența București – Floreasca, impreuna cu Prof. Dr. Horațiu Suciu de la…

- Greva de avertisment a personalului din invatamant Realizator: Nicoleta Turcu - Personalul din învatamânt a fost astazi în greva de avertisment. Timp de doua ore, de la 11:00 la 13:00, profesorii sindicalisti nu au facut niciun fel de activitate didactica, dar si-au supravegheat…

- Leonard Doroftei, 51 de ani, Legenda GSP, a povestit pentru Gazeta cum și-a schimbat stilul de viața și cum a adus un obicei din Romania in Canada, țara in care „Mosu'” activeaza in prezent Jurnaliștii GSP Marius Margarit si Cristi Preda l-au vizitat pe Leonard Doroftei in Canada si i-au inmanat trofeul…

- De la inceputul saptamanii trecute, in sediul subteran al unui teatru independent din Pitesti a fost deschis Muzeul 22, in care sunt prezentate momente ale Revolutiei din Decembrie 1989, precum si secvente din Romania comunista.

- Moș Craciun are toate motivele sa treaca pe la casele ieșenilor anul acesta. Avem campioni mondiali la dans, judo, gimnastica și mai nou, la robotica. Echipa Romaniei a obținut medalia de aur la Campionatul International de Robotica de la Chicago – „Chicago Robotics Invitational 2021”. Este pentru prima…

- Soția lui Daniel Onoriu face declarații dureroase, dupa ce soțul ei a ajuns la spital, in stare grava, in urma cu cateva zile. Pilotul de raliuri a fost internat de urgența, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Isabela Onoriu spera la o minune și marturisește ca doarme in…

- Premium Dental este o clinica stomatologica in centrul orașului Arad care ofera servicii la standarde occidentale și deține cea mai moderna aparatura din Romania. Premium Dental este clinica oamenilor de succes și a zambetelor de succes!