- Anglia – Italia 3-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Harry Kane si Jude Bellingham au dat recital pe Wembley si au sarbatorit calificarea la EURO 2024. Ungaria avea nevoie de o victorie pentru a-si asigura calificarea, dar a remizat cu Lituania. Spania, Scotia, Franta, Anglia, Turcia, Belgia, Austria…

- ​Naționala Croației a suferit al doilea eșec la rand in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024. Aceasta a fost invinsa de Țara Galilor, cu scorul de 2-1 și are emoții in ceea ce privește prezența la turneul final din Germania.

- ​Franța, Portugalia și Belgia sunt primele naționale calificate la Campionatul European din 2024. Cele trei au obținut victorii in disputele cu Olanda (2-1), Slovacia (3-2) și Austria (3-2), calificandu-se matematic la turneul final ce va avea loc anul urmator in Germania.

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Preliminarii EURO 2024 | Slovacia – Portugalia 0-1 și Georgia – Spania 1-7. Meciurile conteaza pentru acțiunea echipelor naționale din luna septembrie. Selecționata din Spania s-a impus categoric in fața Georgiei, in deplasare. Ibericii au marcat de nu mai puțin de 7 ori, iar acest meci a reprezentat…

- Naționala Portugaliei merge ceas in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, dupa ce a obținut a cincea victorie consecutiva. Selecționata pregatita de Roberto Martinez a invins la limita Slovacia, scor 1-0.

- Preliminarii EURO 2024. Franta si Olanda si-au invins adversarele din grupele de calificare pentru Campionatul European din 2024. Noua meciuri au avut loc in aceasta seara din etapa a cincea a prelimnariilor. Franta – Olanda s-a incheiat 2-0, in timp ce Olanda – Grecia s-a incheiat 3-0. Nationala Ungariei…

