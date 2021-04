Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- ATP Trucks Automobile, companie romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, va intra pe piața dezvoltarii și producției de autobuze electrice. Denumirea comerciala a viitorului autobuz este UpCity. In momentul de fața se lucreaza la realizarea unui prototip care va fi prezentat…

- Premierul Florin Citu a anuntat va avea o intalnire, astazi, cu primarul general si cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situatia din Capitala in privinta cresterii numarului de infectari, mentionand ca exista „o minoritate care nu respecta regulile in vigoare” si ca asteapta solutii din…

- Immofinanz vrea sa preia controlul S Immo, companie de investiții imobiliare, care a cumparat recent cladirile de birouri Campus 6.2 și Campus 6.3, dezvoltate de suedezii de la Skanska ]n vestul Bucureștiului. Prețul de oferta pe acțiune al S Immo se ridica la 18,04 euro, care corespunde prețului de…

- USR-PLUS are o noua propunere pentru funcția de prefect al Capitalei. Avocatul Alin Stoica, președinte al filialei PLUS Sector 6, este propus pentru a-i lua locul lui Traian Berbeceanu. Alin Stoica a reprezentat in perioada 2016-2018 societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic și…

- La finalul anului trecut, Ana Maria Raducanu a deschis primul magazin zero waste din București și unul dintre puținele din Romania. Situat pe strada Buzești la numarul 20, magazinul pune la dispoziția clienților alimente, cosmetice, produse pentru...

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…