Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marți ca țara sa va ataca bateriile antiaeriene S-300 pe care Rusia le va livra Siriei, daca acestea vor fi folosite impotriva unor ținte israeliene, scrie AFP.

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…

- Israelul a arestat sase palestinieni suspectati de a fi planificat un atac impotriva ministrului apararii Avigdor Lieberman si a altor israelieni in Cisiordania ocupata, a anuntat duminica serviciul de securitate interna Shin Bet, informeaza AFP.Cele sase persoane arestate fac parte din Jihadului…

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat sambata un avion de lupta israelian, a anuntat armata. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria si a lovit o tinta iraniana din Siria, transmite Reuters. Acesta este unul dintre cele mai grave incidente in care sunt implicate…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a descris procesul de licențiere a perimetrelor petroliere din Liban drept "foarte provocator" și a cerut firmelor internaționale sa nu participe la aceste licitații. Libanul considera Israelul un stat inamic iar de-a lungul frontierei maritime dintre…