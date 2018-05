LIDL vinde canabis în magazinele din Elveţia. Cât costă un plic Acestea sunt vandute ca alternativa la produsele din tutun si contin un nivel extrem de redus de THC, componenta psihotropa din canabis. Legea elvetiana permite persoanelor majore sa cumpere si sa consume canabis daca acesta are un nivel de THC pana la 1%, scrie Euronews . Cele doua tipuri de produse din canabis comercializate de Lidl ca alternativa la produsele din tutun costa 15 euro pentru un plic de 1,5 grame si 16,5 euro pentru unul de 3 grame. Plantele sunt cultivate local, in ferme automatizate din Elvetia, fara ingrasaminte chimice, de compania “ the Botanicals ”. Sursa: PRO TV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele de tip pet-shop din București ar putea ramane in curand fara o parte importanta a activitații lor, daca va fi aprobat proiectul pus astazi in dezbatere publica de Primaria...

- Un kilogram de miel costa in piete intre 25 si 30 de lei, in timp ce pe Facebook este mai ieftin, 23 de lei, iar in supermarket costa doar 20 lei. Mielul ”in viu” se vinde si mai ieftin, cu aproximativ 13 – 15 lei kilogramul, scrie Mediafax. Kilogramul de carne de miel in Cluj-Napoca se vinde preturi…

- Legea salarizarii personalului bugetar se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii atat timp cat apar noi amendamente pentru diferite categorii de personal, care introduc...

- Primaria Cluj-Napoca va efectua, în perioada 2 – 30 aprilie 2018, o actiune de dezinsectie pe domeniul public și privat. Aceasta se va desfasura între orele 21.00 - 06.00. În cazul conditiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazuta se va decala și/sau prelungi. Produsele…

- Sistemul de avertizare a populației „RO-ALERT”, care urmeaza sa fie implementat de Telekom Romania, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și operatorilor de telefonie mobila, va permite informarea rapida a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, pentru adoptarea…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 7% in 2017 pe segmentul bunurilor de folosinta curenta pentru consumul casnic, pe fondul majorarii preturilor si nu pe cel al cresterii volumelor cumparate asa cum s-a intamplat in 2016, arata un studiu al GfK. Produsele de ingrijire a…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla într-un turneu de o saptamâna în India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa.

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.