Lidl va inaugura un magazin în Sibiu care dispune de staţie de încărcare pentru maşini electrice ”Lidl continua investitiile in Romania prin inaugurarea unui nou magazin in Sibiu, pe data de 2 septembrie. Acesta dispune de statie de incarcare pentru automobilele electrice. Odata cu inaugurarea magazinului, au fost create peste 20 de noi locuri de munca”, a anuntat compania. Noul magazin Lidl din Sibiu are o suprafata de vanzare de peste 1.300 mp. Unitatea dispune de peste 120 de locuri de parcare, precum si de o statie de incarcare pentru automobilele electrice, unde se vor putea alimenta cate doua masini simultan. Odata cu inaugurarea magazinului, au fost create peste 20 de noi locuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cateva saptamani, in comuna argeseana Bradu, aproape de intrarea in Pitesti, este functionala o statie Tesla de incarcare rapida a masinilor electrice. Statia are sase puncte de incarcare rapida de pana la 250 kW si a fost amplasata in parcarea unui centru comercial.

- Infrastructura dedicata vehiculelor cu emisii zero se dezvolta constant, spre bucuria celor care promoveaza mobilitatea electrica in Romania. Un parteneriat intre Enel X și Mega Image a condus la instalarea de stații de incarcare in supermarketurile din Capitala și alte 4 județe din țara. Potrivit…

- Lidl Romania continua investițiile pe plan local și inaugureaza pe data de 24 iunie un nou magazin Targoviște. Acesta dispune Post-ul TARGOVIȘTE: Se deschide noul Lidl de la fosta Fabrica de Spirt. Acesta are o stație de incarcare pentru automobilele electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cele mai populare soluții de tip Smart City identificate in Romania țin de iluminat public inteligent, smart parking, stații de incarcare pentru automobilele electrice, sisteme de management al traficului, stații moderne și inteligente pentru transportul public, monitorizare video și furnizare de servicii…

- O companie din Romania ofera 1.000 de locuri de munca. Veștile sunt extraordinare in special pentru cei care din cauza vremurilor și-au pierdut job-urile și au decis sa se reprofileze in aproape orice domeniu pentru a contribui la bugetul familiei. Ai mai jos mai multe detalii despre retailer! 1.000…

- Compania germana Draxlmaier a anunțat astazi planurile de a dezvolta fabrica din Timișoara intr-un pilon pentru proiecte de electromobilitate durabila prin triplarea suprafeței de producție dotata cu tehnologie moderna. Peste 1.000 de locuri de munca pentru specialiștii din industria auto vor fi create…

- Fiecare euro investit in piata abonamentelor medicale, genereaza suplimentar trei euro, ca valoare adaugata bruta in economia Romaniei, contribuind astfel la economia locala si la crearea de noi locuri de munca, arata un studiu EY Romania.

- Vești foarte bune pentru turismul intern: Fundația Pro Economica Alapitvany va investi in urmatoarea perioada circa 44 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, in mai multe proiecte turistice din Transilvania. Regiunea este una foarte ofertanta, cu un potențial demonstrat in ultimii ani, astfel…