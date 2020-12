Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in MARAMUREȘ in urma cu puțin timp. O persoana incarcerata. Doua mașini facute praf.Trafic blocat ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Accident rutier grav in MARAMUREȘ . Doua autoturisme au fost implicate…

- Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile. Motivul pentru care s-a luat aceasta decizie in Marea Britanie ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile, in Marea…

- Poliția intra la rupere! Perchezitie in Maramureș.foto ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 11 decembrie, in baza unui mandat de perchezitie emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei politistii din cadrul Serviciului Arme…

- Accident grav in Maramureș. Un barbat de 30 ani a facut prapad pe șosea ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi-noapte, 10 decembrie, ora 00.45, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs…

- Accident cumplit in Maramureș. 2 microbuze de transport persoane implicate. Noua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferta de Craciun 2020 la President Hotel…

- Rasturnare de situatie in cazul unui grav accident rutier din Ieud. Un tanar de 23 ani din localitate s-a „FRIPT” ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferta de Craciun 2020 la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Accident grav in Maramureș. Trei persoane ranite in urma impatului. Doua mașini facute praf ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferta de Craciun 2020 la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ieri, 7 decembrie, orele…

- De ultima ora! Accident mortal in Maramureș pe DN18. O persoana a murit pe loc in urma impactului​.Trafic blocat Oferta de Craciun 2020 la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD…