Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in comuna Apahida.La fata locului se afla doua autospeciale, un echipaj de terapie intensiva mobila si o ambulanta SMURD. In accident au fost implicate un autoturism si un autotren. Doua persoane primesc…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in comuna Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 cu doua autospeciale, un echipaj de terapie intensiva mobila, o ambulanța SMURD, dar și polițiștii. ”In accident…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu anunta crearea, pe parcursul ultimei saptamani, a 159 de noi locuri de parcare in zona centrala a orasului. Intr-o postare pe Facebook, viceprimarul mentioneaza ca noile locuri de parcare sunt disponibile in urmatoarele zone: Str. Pictor Arthur Verona – tronson…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 181 si in judetul Cluj – 49, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. Conform ultimei raportari, cele mai putine cazuri sunt in judetele Arges, Calarasi si Harghita – cate doua si Giurgiu si Gorj – cate…

- Aeroportul Internațional „Maramureș” a depus, la inceputul acestei luni, o cerere de finanțare (prin POIM) pentru construcția unui nou terminal de pasageri. Anunțul a fost facut chiar la finele saptamanii trecute, cand in Maramureș s-a aflat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a mai dat…

- Mai multe firme din județul Cluj au ramas cu activitatea suspendata și amenzi usturatoare, dupa ce au vandut mancare expirata sau depozitata in frigidere și spații insalubre.Inspectorii ANPC au verificat in total șapte magazine. Au constatat in unele cazuri și ca prețurile afișate la raft erau diferite…

- Economie In Teleorman nu mai este activ niciun focar de pesta porcina africana aprilie 11, 2022 17:53 Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dat publicitații actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane la data de 11 aprilie 2022. Astfel,…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța finalizarea lucrarilor aferente proiectului „Eficiența energetica și gestionarea inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public pentru comuna Mihai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!