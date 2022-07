LIDL Romania a obtinut doua autorizatii de construire de la Primaria Constanta. Ce investitii sunt vizate

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul de urbanism a fost eliberat astazi, 12 iulie Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru SC Orange Romania Communications SA, care va investi in zona Palazu Mare. Mai precis, prin CU 1555 din data de 12 iulie 2022, compania doreste interconectarea si construirea retelei…

- Documentul este valabil 24 de luni Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru o persoana fizica care ridica un imobil pe intr. Smardan nr. 12A si 12 A lot 3, municipiul Constanta. Prin AC 628 din data de 11 iulie 2022, investitorul doreste sa modifice proicetul in timpul executiei…

- Primaria Constanta a eliberat o noua autorizatie de construire pentru compania Lidl Romania SCS Primaria Constanta a eliberat o noua autorizatie de construire pentru compania Lidl Romania SCS, cea pe care functioneaza magazinele LIDL din Romania. Conform AC nr. 600 din data de 6 iulie 2022, Lidl Romania…

- AC 500 a fost eliberata de Primaria Constanta pe 21 iunie 2022 Norisan Activ Construct SRL a obtinut de la Primaria Constanta o autorizatie de construire pentru ridicarea unui bloc pe strada Eugen Lovinescu nr. 5A, din Constanta. Prin AC 500 din data de 21 iunie 2022, firma a primit unda verde de la…

- Joi, 9 iunie, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat o actiune privind mentinerea ordinii si sigurantei publice pe raza municipiului Constanta, infomeaza vineri, 10 iunie, Primaria Constanta. Astfel, au fost verificate, in scopul asigurarii unui climat…

- Investitia apartine lui Timu Tinel si Otilia, prima autorizatie fiind emisa in 2016 de catre municipalitate Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru o investitie pe strada Libertatii din Constanta. Mai exact, prin AC 458 din data de 3 iunie 2022, o persoana fizica doreste sa…

- "Practic, am cerut pentru 18.000 de mp suprafata totala obtinuta dupa constructie, iar ce este precizat in document inseamna 7.200 mp suprafata construibila" Municipalitatea a emis un certificat de urbanism nou pentru investitia realizata de catre PFA Panait Ion Ilie in statiunea Mamaia, pe aleea Lamia…

- Documentul are o valabilitate de 12 luni Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism necesar investitorului PFA Alexa V. Gheorghe pentru a construi un ansamblu de locuinte in cartierul Tomis Plus. Mai exact, prin CU 1028 din data de 24 mai 2022, a fost emis documentul pentru "Construire ansamblu…