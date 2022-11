Producatorii avertizeaza ca deficitul de oua va dura chiar in perioada sarbatorilor de iarna. Acest lucru se intampla din cauza intreruperilor in aprovizionare cauzate de gripa aviara, dar și de creșterea in spirala a costurilor. Supermarket-urile vin cu avertizari pentru clienții care le trec pragul. De asemenea, Lidl din Germania restricționeaza deja cumparatorii din unele […] The post Lidl rationalizeaza ouale. Cate astfel de produse mai au voie sa cumpere clientii din Germania appeared first on Playtech Știri .