Lidl intenţionează să cumpere teren de la fabrica de pâine din Moara de Foc Deocamdata nu se stiu prea multe detalii, deoarece atat compania cat si vanzatorul sunt destul de rezervati, insa conform agentiilor imobiliare, pretul mediu pe metru patrat de teren in aceasta zona ajunge in jur de 400 de euro, prin urmare, cel mai probabil vorbim de o tranzactie de cateva milioane de euro. „Inca nu stim ce suprafata de teren vrea sa cumpere Lidl, deoarece acolo e o suprafata de teren mare, suntem vreo 20 de societati î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

