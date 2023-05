Conducerea lanțului de magazine Lidl ia masuri de urgența. O serie de produse din aceeași categorie alimentara au fost retrase de la vanzare, din cauza descoperirii in compoziția lor a unei substanțe chimice deosebit de periculoase pentru organismul uman. Decizia a fost impusa deja in doua state. Alerta alimentara. Lidl ia masuri de urgența Este […] The post Lidl ia masuri de urgența! E alerta alimentara, a retras imediat un produs periculos, s-a intamplat deja in doua țari appeared first on Playtech Știri .