- Lidl Romania a eliminat din oferta ouale provenite de la gainile crescute in baterii, oferind acum oua care provin de la gaini crescute in hale, la sol, in sistem free range si in sistem ecologic (categoriile 2, 1 si 0), anunta un comunicat al companiei. Ouale provenite de la gaini crescute…

- Lidl Romania a avertizat miercuri in legatura cu o tentativa de frauda online, care circula pe canalele online, inclusiv pe Facebook si pe WhatsApp.Citește și: Klaus Iohannis da replica, dupa ce Tudorel Toader a anunțat sesizarea CCR: Nu exista absolut niciun motiv ”Oferta „NOI OFERIM…

- Conglomeratul german Bayer a primit aprobarea Uniunii Europene pentru achizitia companiei americane Monsanto contra sumei de 62,5 miliarde de dolari, cea mai recenta achizitiei dintr-un trio de fuziuni care vor schimba industria agrochimica, scrie Reuters. Scopul legaturii este de a crea…

- Ieri, un tinar de 27 de ani, din Stulpicani, a fost ranit dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a intrat cu mașina intr-o autoutilitara condusa regulamentar din sens opus de un consatean de-al sau. Tinarul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l de…

- Discounterul german Lidl majoreaza salariul minim al angajatilor incepand cu1 mar­tie, castigul apropiindu-se de media pe economie. Astfel, un vanzator din magazinele Lidl va castiga incepand cu 1 martie minimum 3.061 de lei brut (1.800 lei net), iar un comisionar va ajunge la 3.301 lei…