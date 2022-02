Lidl deschide trei magazine noi, în Bucureşti, Piteşti şi Tecuci ”Lidl continua investitiile pe plan local prin inaugurarea a trei noi magazine pe data de 24 februarie: unul in Bucuresti, unul in Pitesti, iar cel de-al treilea in Tecuci”, anunta compania. Cele trei magazine noi inaugurate dispun fiecare de o suprafata de vanzare de peste 1.200 mp. Noul magazin Lidl din Bucuresti dispune de peste 120 de locuri de parcare, cel din Tecuci de peste 65 locuri de parcare, in timp ce noua unitate din Pitesti pune la dispozitia clientilor 85 de locuri de parcare. In plus, magazinele din Bucuresti si Pitesti au in parcari o statie de incarcare pentru automobilele electrice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

