- Politia Timis a anuntat, duminica seara, variantele de tranzitare a zonelor care vor intra in carantina, fiind vorba despre municipiul Timisoara si patru comune limitrofe. Cele trei variante stabilite de autoritati sunt: - DN 6 Remetea Mare - Centura Ocolitoare a municipiului Timisoara - DJ 691 - urcarea…

- Detalii șocante in cazul crimei petrecute in 5 februarie in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Tanarul de 26 de ani furase dintr-un supermarket, iar criminalii sunt angajați ai firmei care pazește lanțul de societați comerciale.

- Pe pagina de internet a Primariei Dumbravița a fost publicat in urma cu cateva zile un proiect de hotarare referitor la Planul Urbanistic Zonal pentru viitorul magazin Ikea, care se va ridica in comuna periurbana a Timișoarei. Printre modificarile propuse la PUZ-ul inițial se numara și mutarea unui…

- Discounterul german Lidl va deschide, in curand, un nou magazin la Timișoara. Construcția este aproape finalizata iar in prezent se lucreaza la parcari și caile de acces pentru clienți și pentru aprovizionarea cu marfa. Noul magazin se afla situat la ieșirea din Timișoara pe Calea Torontalului, vizavi…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 190 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 99. Au mai decedat 4 timișeni de luni pana marți, iar totalul deceselor in județ, de la debutul pandemiei, ajunge la 740. DSP Timiș anunța ca inca un focar este activ la Spitalul Municipal…

- Amenzi peste amenzi pentru sala de sport de pe Calea Torontalului inchisa de instanța. Patronii au decis sa mute afacerea pe alta firma și sa o redeschida. Le-au spus polițiștilor locali ca iși muta echipamentele, dar au chemat clienții la sport.

- Mai multe companii private din Timisoara au venit in sprijinul Primariei si comunitatii si au oferit spatiile in care vor functiona centrele de vaccinare, atunci cand va incepe Faza 3 din cadrul procesului vaccinarii impotriva COVID-19 a populatiei generale, potrivit news.ro. Primarul municipiului…