Stiri pe aceeasi tema

- Pe contul personal de Facebook, tanara in varsta de 18 ani, care a murit, intoxicata, alaturi de logodnicul ei in varsta de 19 ani intr-o garsoniera din Targu Jiu unde locuiau cu chirie a posta un mesaj de-a dreptul infiorator chiar in ultima zi a anului 2019. Aceasta a postat pe 31 decembrie…

- Exista copii care nu-si doresc ceva anume de la Mos Craciun. Cel mai mare vis al lor e sa il vada. Sa alunge el, ca printr-o magie, intunericul in care traiesc, dar in care au invatat sa depaseasca orice fel de bariere. Pana la urma, nu ai nevoie de vedere ca sa visezi si sa iubesti. E lectia frumoasa…

- Ziua de 1 decembrie reprezinta un prilej de bucurie pentru toți romanii aflați in strainatate sau in afara. Pentru fiecare, acasa este Romania și nimic nu poate schimba acest lucru. Mai mulți artiști și-au exprimat iubirea pentru țara, iar printre aceștia s-a numarat și Cezar Ouatu, actual concurent…

- Au trecut mai bine de doi ani de cand Denisa Raducu a murit, insa tatal ei nu vrea sa renunțe la doliul de pe casa. L-a pus intr-o rama și, alaturi de mai multe fotografii, este așezat pe unul dintre pereții exteriori ai case, putand fi vazut de toata lumea.

- Vestea ca Leo Iorga s-a stins din viata la varsta de 54 de ani a intristat o tara intreaga. Dupa o lupta de aproape 9 ani cu cancerul, iata ca boala ni l-a furat dintre noi pe Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact. Dar tragedia aceasta face parte dintr-o serie care a urmarit membrii […]

- Mihai Constantinescu a fost inmormantat, joi, cu onoruri militare, iar printre vedetele care au dorit sa transmita un mesaj dupa moartea artistului s-a aflat și Adriana Bahmuțeanu. Ea a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care a menționat momentele in care Mihai Constantinescu umplea stadioanele…

- Moartea lui Mihai Constantinescu i-a intristat pe toți fanii artistului, iar nașa de cununie a regretatului artist și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase despre ultimele clipe din viața marelui cantareț. Marilena Adam, cea care i-a considerat pe Mihai Constantinescu și pe soția acestuia copiii…

- Curg rauri de lacrimi! Asta a lasat Mihai Constantinescu a lasat in urma! Moartea artistului a venit ca un trasnet pentru toti cei care l-au iubit. Mihaela Constantinescu, fosta lui sotie, a vorbit, printre suspine, despre ce a insemnat artistul pentru ea.