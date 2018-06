Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani, instrumentist intr-o formatie care canta la petreceri, pe Valea Buzaului, a disparut sambata de acasa. Nicu Barbu este cautat in zona lacului Siriu, unde i-a fost gasita masina. Mai multe dovezi conduc catre ipoteza unei sinucideri.

- Cristi Chivu, fost internațional, a anunțat ca va reveni in fotbal daca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile FRF, de pe 18 aprilie, și a dezvaluit ca Razvan Burleanu l-a ofertat in martie 2014. "Da, am fost ofertat de actuala conducere a FRF. Chiar a doua zi dupa alegerile din martie 2014. Au fost discuții…

- A crescut sub lumina reflectoarelor, iar de acum Nicoleta Ghinea, mult mai cunoscuta ca Nicole Cherry, este o tanara cu o cariera solida care traiește prima iubire tot in atenția publicului.

- Cand ”marea familie” de una sau doua persoane iși petrece weekendurile cu ”gașca” și nu totdeauna ”in oraș”, este clar ca se mai organizeaza petreceri și pe acasa”. Atata energie inseamna și tinerețe și o vasta ”acasa” de una sau maxim doua camere.

- O cunoscuta prezentatoare de stiri a vorbit pentru prima data despre greutațile din propria familie, care i-au schimbat viața. Dana Razboiu a marturisit ca a trait momente grele, pe vremea cand era adolescenta, traind intr-o familie tensionata cu multe certuri și violența. “Eu m-am desprins de parinti…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- Ionuț Lupescu a emis un comunicat, dupa ce președintele FRF Razvan Burleanu le-a prezentat astazi membrilor Comitetului Executiv afacerile facute de "Kaiser" pe vremea cand acesta din urma era la Federație. Potrivit surselor GSP.RO, azi, Burleanu le-a dat tuturor membrilor Comitetului Executiv un dosar…

- De acum, trebuie sa afișeze pe tarabe prețul produselor, locul de unde provin și cand au fost recoltate. Decizia are ca scop eliminarea samsarilor din piețe. Cand vine vorba de etichete, in piețele din țara este haos. Fiecare face ce vrea. Daca unii scriu - de pilda - prețul pe o hartie oarecare,…