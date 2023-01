Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Fecioru le-a propus urmaritorilor sai un test simplu și rapid prin intermediul caruia iși pot da seama daca au probleme de sanatate. Cei ce doresc sa il incerce au nevoie doar o simpla ustensila din orice bucatarie, și anume o lingura. Iata pașii care trebuie urmați!

- Mulți adulți din intreaga lume se confrunta cu insomnii sau dificultați in a adormi. Aceste probleme apar fie din cauza stresului, a stilului de viața sau a altor factori. Totuși, un medic britanic a venit cu soluția: un truc simplu care te pune la somn in cateva minute.

- In aceasta perioada a anului, cand vremea este schimbatoare, majoritatea persoanelor, mai ales copiilor, se confrunta cu raceli. Ei bine, daca și tu tușești și ai probleme, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a oferit rețeta unui sirop natural. Iata ce a declarat specialista despre acest leac natural pentru…

- Rinita alergica este tot mai intalnita in zilele noastre, ea fiind o inflamație cronica sau chiar acuta a mucoasei nazale. Ei bine, in aceasta perioada din an multe persoane se confrunta cu aceasta problema. Lidia Fecioru a oferit un leac natural care vindeca rinita alergica. Iata ce a marturisit bioenergoterapeuta…

- In aceasta perioada din an, o leguma este extrem de consumata de oameni, insa nu mulți știu ce beneficii aduce. Ei bine, o bautura preparata cu ajutorul acestei legume ajuta la cresterea fertilitatii, dar are și alte beneficii pentru sanatatea corpului uman. Iata ce a explicat bioenergoterapeuta Lidia…

- In aceasta perioada din an, foarte multe persoane sunt racite și au probleme cu imunitatea, iar pentru aceasta problema, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a oferit un remediu natural. O bautura ușor de preparat intarește imunitatea. Iata ce trebuie sa faci!

- Lidia Fecioru are foarte multe remedii naturale care ajuta sanatatatea organismului uman. Ei bine, bioenergoterapeuta a oferit acum un remediu natural care trateaza afectiunile sistemului nervos. Iata cum se consuma acest remediu, dar și cate zile trebuie luat. Ce dezvaluiri a facut specialista.

- Un tip de miere este leac pentru regenerarea celulelor hepatice, iar Lidia Fecioru a vorbit despre beneficiile pe care le aduce aceasta miere. Bioenergoterapeuta a explicat totul despre acest remediu natural. Iata ce a declarat specialista!