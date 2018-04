Stiri pe aceeasi tema

- Problemele nu se mai termina pentru Cristian Boureanu, ba din contra, devin mult mai grave. Fostul politician este cercetat de DNA pentru o mita de 2,2 milioane de euro. Cristian Boureanu este cercetat intr-un dosar de luare de mita, alaturi de fosti demnitari, potrivit "Star Mag", de la Antena Stars.

- Dupa ce a ratat cateva evenimente publice din cauza problemelor de sanatate, ieri, Casa Regala a Marii Britanii anunța ca Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost internat in spital pentru o operație de urgența. La cei 96 de ani, membrul familiei regale a fost supus unei…

- "Pentru ca au circulat in ultimele ore multe informatii referitoare la starea mea de sanatatesi pentru ca am fost coplesit de multimea de mesaje primite, tin sa precizez faptul ca in acest moment ma simt bine. A fost vorba de o operatie chirurgicala uzuala pentru o apendicita...", a scris Stefan…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Vestea ca a pierdut unul dintre copii a intristat-o…

- La mai bine de trei luni de cand medicii i-au scos o tumori de la gat, care a fost de natura benigna, Dan Ciotoi a ajuns din nou pe masa de operații. Celebrului cantareț i-a fost extirpata cea de-a doua formațiune canceroasa și a vorbit de pe patul de spital despre actuala sa stare de […] The post Dan…

- Florin Chilian a trecut ieri prin clipe delicate, dupa ce timp de 20 de ani a avut dureri chinuitoare de genunchi. Tot cosmarul sau a tinut atat de mult, pentru ca mai multi medici i-au spus ca sufera de artroza, cand, in realitate, avea o ruptura de menisc si tendoane. La cateva ore de la interventia…

