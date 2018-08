LIDIA FECIORU: 12 motive pentru care s-a născut fiecare zodie Berbec: Este foarte hotarat, niciodata nu te plictisește, are realizari mari in pionierat. Motto-ul: Aventurile sunt ale noastre! Le place manacare tip fast-food, sunt pasionali. Intotdeauna vor fi primii in ceea ce fac. Taur: Renunțarea le este un conceput strain. Motto-ul lor: Mai bine te lupți decat sa intorci spatele! Vor manca orice, niciodata nu vor primi premiu pentru tactica. Muncesc foarte mult, le place incalțamintea practica. Toate proiectele lor se duc pana la capat. Gemeni: Vorbesc foarte mult, le plac lucrurile noi. Motto-ul lor: Cred orice atata timp cat iubesc.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

