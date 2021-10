Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru ”Asia Express” s-au incheiat de ceva vreme, astfel ca cei care au participat la show, acum se pot vedea de pe canapea pe micul ecran. Insa, una dintre cele mai infocate fane ale show-ului este chiar Lidia Buble, a carei viața, spune ea, s-a schimbat total. Iata cu ce probleme se confrunta…

- Connect-R a facut un gest care a facut-o pe Lidia Buble sa planga de fericire la „Asia Express”. Concurenții au parte de multe provocari pe „Drumul Imparaților”, iar neprevazutul se ivește la orice pas. A patra etapa de pe Drumul Imparaților incepe duminica, de la 20:00, pe Antena 1, cu o cursa stransa…

- Fanii cunoscutei cantarețe sunt surprinși de cele auzite recent. Lidia Buble are probleme cu tatal ei din cauza noului barbatul din viața sa. Ce se intampla in familia concurentei de la emisiunea ‘Asia Express’? Lidia Buble are probleme in familie din cauza iubitului Lidia Buble este una din cantarețele…

- Lidia Buble de la „Asia Express” și Razvan Simion nu mai sunt impreuna de ceva timp, dar asta nu inseamna ca Dani Oțil nu poate face glume pe seama celor doi. Ce a putut spune celebrul prezentator TV in direct, la Neatza, despre fosta iubita a lui Razvan. Vedeta s-a jenat dupa replica asta. Razvan […]…

- Lidia Buble, declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Deși artista este destul de reticenta in ultima perioada cu privire la viața ei amoroasa, marturisirile pe care le-a facut in cadrul emisiunii Asia Express - Drumul Imparaților au uimit pe toata lumea. Iata cine este barbatul cu care artista…

- Lidia Buble stralucește! Vedeta este extrem de incantata pentru faptul ca formeaza un cuplu cu faimosul Harlys Becerra. Cantareața este foarte discreta atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa, dar iata ca a oferit primele detalii despre iubitul ei. Lidia Buble, dezvaluiri despre noul iubit Lidia…

- Bat clopotele de nunta pentru una dintre cele mai cuoscute vedete din Romania. Fosta concurenta de la Asia Express se casatorește sambata, 28 august, cu alesul inimii sale. Despre cine este vorba, de fapt. Fanii au ramas uimiți de frumusețea miresei. Ce vedeta face nunta chiar azi Zi de mare sarbatoare…

- Lidia Buble s-a intors recent din aventura petrecuta in Georgia, Turcia și Azerbaidjan. Vedeta a participat la Asia Express alaturi de sora ei, Estera Buble. Lidia Buble, schimbare radicala dupa Asia Express. Cum arata acum Imediat cum s-a intors in țara, Lidia Buble le-a spus fanilor de pe Instagram…