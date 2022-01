Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de un an, Razvan Simion are o relație discreta cu Daliana Raducan. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a fost invitatul lui Damian Draghici in podcastul pe care il realizeaza, unde a vorbit printre altele și despre relația cu iubita lui. A fost casatorit cu Diana Simion și impreuna…

- Planurile tale pentru perioada urmatoare includ achiziționarea unei locuințe, printr-un credit ipotecar? Fie ca te muți intr-o casa noua pentru a avea mai mult spațiu sau pentru a scapa de...

- Ministrul Sanatații a vorbit, marți seara, despre modul ingrijorator in care se desfașoara pregatirile din țara pentru sarbatorile de iarna. Mai exact, Alexandru Rafila a facut referire la Targurile de Craciun, acolo unde regulile par, mai degraba, sa fie ignorate decat respectate. Potrivit oficialului,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a acordat un interviu publicației maghiare Kronikaonline.ro in care a vorbit despre coaliția de guvernare, rolul formațiunii sale in noua configurație, dar și despre o posibila colaborare pe teme sociale intre București și Budapesta. Redam in cele ce urmeaza interviul,…

- Lidia Buble și sora ei Estera au participat impreuna la „Asia Express” sezonul 4, iar fetele au ajuns in competiție pana in semifinala, cand au fost eliminate. Artista s-a intors de pe Drumul Imparaților cu ceva probleme de sanatate, dar și cu kilograme in plus.Deși la televizor parea ca s-ar fi ingrașat…

- Smiley a luat o decizie radicala dupa ce s-a ingrașat cateva kilograme. De cand a devenit tata, viața artistului s-a schimbat. Chiar daca nu are prea mult timp liber, iubitul Ginei Pistol nu renunța la sala de sport, insa recunoaște ca nu a avut grija sa aiba un stil alimentar sanatos Smiley și-a anunțat…

- Competiția Asia Express devine din ce in ce mai stransa. Lidia Buble și Estera se descurca, insa, foarte bine in probele din aventura de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble, momente de panica. Nu i-a venit sa creada cat s-a ingrașat Cele doua depașesc obstacole cu zambetul pe buze și sunt printre cele…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș Adrian Dumitru Bughiu a facut o comparație intre guvernarea de dreapta PNL-USR și perioada fanariota. El a explicat ca din multe puncte de vedere, servilismul, corupția și abuzuruile impotriva populației din aceasta perioada a guvernarilor impuse de președintele…