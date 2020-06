Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion (39 de ani) si Lidia Buble (26 de ani) s-au despartit dupa cinci ani de relatie. Prezentatorul de la „Neatza“ a fost cel care a confirmat ruptura, prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- "O noua calatorie... Sunt diferit astazi pentru ca am invațat sa nu ii mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am invațat sa ii iert pe ceilalți, pentru ca mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m-am iubit prea puțin in timp ce primeam prea multa…

- De ceva timp, Lidia și Razvan nu au mai postat nicio poza impreuna și nici nu se mai urmaresc pe rețelele de socializare. Mai mult decat atat, cantareata si-a adus una dintre surori, sa stea cu ea acasa. Cele doua se filmeaza mereu si posteaza filmulete pe Instagram. Citeste si: Razvan Simion,…

- Chiar și in autoizolare, Ela Craciun abia daca a avut timp sa respire, avand un program zilnic plin cu tot felul de activitați. Pe langa cele cu copiii, Ela s-a ocupat de vlog-ul ei, de emisiunea pe care o are la Antena 3, de treburile casnice și a avut grija ca soțul ei sa nu se simta neglizat. Ela…

- Karina și Andrei, concurenți la Survivor Romania, sunt impreuna de aproape doua luni. Ce doi și-au dat frau liber sentimentelor și nu și-au mai ascuns dragostea de cei din jur. Aceștia au facut și primele declarații despre povestea lor iubire, care a luat naștere in timpul competiției de la Kanal D.„Nu…

- Concurenții care au mai ramas in competiția Asia Express au fost aseara martorii unei surprize de proporții. Aceștia au primit mesaje video de susținere și incurajare de la oamenii cei mai dragi din viața lor. Daca Alina Ceușan a avut surpriza sa-l vada pe soțul sau intr-un Instastory , primul pe care…

- Carmen Grebenișan și Alina Ceușan formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri de la Asia Express. Cele doua nu au stat departe de probele grele și au dovedit ca sunt descurcarețe și competitive. In ediția de aseara, concurenții au avut parte de cate o surpriza din partea Ginei, iar Alina Ceușan…

- Lidia Buble și Razvan Simion se afla in izolare la domiciliu, insa daca artista nu iese deloc din casa, prezentatorul de televiziune se deplaseaza in fiecare zi la locul de munca, pentru susținerea matinalului „Neatza cu Razvan și Dani”. Cu toate astea, cei doi petrec mai mult timp impreuna ca niciodata…