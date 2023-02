Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a surprins fanii, dupa ce a marturisit ca nu mai formeaza un cuplu cu Marius Elisei. In mai multe videoclipuri postate pe Instastory, vedeta marturisește ca iși dorea desparțirea de mai mult timp, dar fostul partener a insistat și au decis sa mai acorde o noua șansa relației. Se pare ca…

- Nicoleta Nuca este pregatita de nunta cu iubitul ei, iar ea este in culmea fericirii in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a precizat ca vrea sa se ocupe alaturi de iubitul ei de nunta și nu vrea ca altcineva sa faca asta. Iata de ce nu dorește cantareașa sa-și implice…

- In anul 2018, presa vuia atunci cand s-a aflat de relația dintre Bianca Dragușanu și Tristan Tate, noteaza click.ro. El – milionar tinerel, ea – proaspat ieșita din mariajul cu Victor Slav, toata lumea a crezut ca vor rezista impreuna. N-a fost sa fie! Bianca Dragușanu și Tristan Tate s-au cunoscut,…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatal fetiței ei, s-au desparțit și au decis sa mearga pe drumuri separate in viața. Separarea a fost una cu ”scantei”, insa deși fostul partener al vedetei ar vrea sa se impace cu Cristina, dupa cum ea ne-a transmis, aceasta refuza categoric. De ce nu e pregatita sa-și…

- Laurette și iubitul ei fotbalist, Magaye Gueye, s-au desparțit, iar vedeta a postat un mesaj de "adio" pe rețelele de socializare. Chiar daca cei doi aveau planuri de nunta, acum lucrurile au luat o intorsatura in viața lor și au decis sa mearga pe drumuri separate.

- Laurette este una dintre cele mai admirate persoane publice, barbații fiind fascinați de frumusețea ei. Aceasta, deși este curtata des, a fost fidela unui singur barbat și anume, fotbalistul Magaye Gueye. Deși aveau planuri de nunta, cei doi au decis sa puna punct relației, iar bruneta a oferit primele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu a marturisit ca nu mai este intr-o relație. Astfel, vloggerița și iubitul ei s-au desparțit, iar decizia a fost una de comun acord. De altfel, vloggerița a vorbit și de relația pe care o are cu tatal fetițelor ei, Nick Chișu. Iata care este motivul…

- Publicația People a confirmat desparțirea dintre Kendall Jenner și Devin Booker. Celebrul model, sora mogulului din industria cosmetica Kylie Jenner și a lui Kim Kardashian, este din nou singura, dupa aproximativ doi ani de relație.