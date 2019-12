Stiri pe aceeasi tema

- Misha si Connect-R au decis sa mearga pe drumuri separate, iar in anul 2017 au divortat. Cu toate acestea, cei doi artisti continua sa dea dovada de parinti responsabili pentru fetita lor Maya. Cei dor au ramas amici de dragul rodului iubirii lor, petrecand destul de mult timp impreuna, cum au dezvaluit…

- In viața poți sa faci orice, atat timp cat ești sanatos și ai voința! Astazi descoperim impreuna parcursul Mioarei Robu, de la copilul cu lipsuri materiale, pana la reporterul care se imparte intre știri și… muzica populara. Zilele trecute, Mioara a lansat mai multe videoclipuri pe YouTube și a ținut…

- 'Decizia de a suspenda majoritatea activitatilor MSF intervine in contextul in care situatia umanitara scapa si mai mult de sub control si este probabil ca necesitatile sa creasca', a comunicat organizatia. Anuntul sau survine la o zi dupa ce o alta organizatie de asistenta umanitara, Mercy Corps,…

- Dumitru Diacov se retrage din functia de presedinte al fractiunii Partidului Democrat din Parlament. In locul lui vine liderul democrat Pavel Filip. Anuntul a fost facut de Dumitru Diacov la sedinta Parlamentului de astazi, 4 octombrie, transmite IPN.

- Rapperita americana Nicki Minaj si-a surprins joi fanii anuntand ca se retrage din muzica pentru a se concentra asupra vietii de familie, relateaza AFP. "Am decis sa ma retrag si sa ma bucur de familia mea", a scris ea pe Twitter potrivit stiritvr.ro.Cantareata, in varsta de 36 de ani, cunoscuta…

- Cantareața de muzica country americana Kylie Rae Harris a murit la varsta de 30 de ani, intr-un accident de mașina produs in noaptea de miercuri spre joi, in New Mexico, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.Informația a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al artistei. Kylie…

- Intr-o lume in care totul se transforma și nimic din ceea ce este vechi nu mai suscita interesul generației actuale, o tanara de 19 ani, din comuna Andreiașu de Jos, incanta ochii și urechile celor pasionați de portul și muzica tradiționale romanești. De unde a inceput totul? „Pasiunea pentru muzica…