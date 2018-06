Stiri pe aceeasi tema

- Trei ani de casnicie s-au scurs, dar artistei Claudia Patrașcanu nu-i pare rau ca a renunțat, in acest timp, la muzica. Ea este casatorita cu Gabi Badalau, cei doi avand doi copii. Practic, micuții au fost prioritatea Claudiei, de asta s-a retras de pe scena pentru o perioada. (Console si accesorii…

- Lidia Buble se simte implinita pe toate planurile. Cantareața, care de curand a lansat un videoclip in care „joaca” iubitul ei, Razvan Simion, a vorbit deschis despre planurile de viitor. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a spus ca il va cunoaște pe alesul ei, doar atunci cand este hotarata sa se casatoreasca…

- Gabriel Tamaș traverseaza o perioada buna a carierei sale așa ca s-a hotarat sa faca și o schimbare de look. O schimbare care sa scoata in evidența voioșia și pozitivitatea lui Gabriel Tamaș. Așa ca sportivul a dat o fuga la un salon de infrumusețare din Israel, acolo unde joaca pentru echipa Hapoel…

- Augustin Viziru este unul dintre cei mai ravniți burlaci din Romania. Nu este zi in care sa nu dea autografe admiratorilor, dar mai ales admiratoarelor de toate varstele. Cu toții, insa, vor fi luați prin surprindere acum, pentru ca actorul și-a schimbat radical look-ul. CANCAN.ro, site-ul numarul 1…

- Carmen de la Salciua este considerata una din cele mai atractive soliste de muzica populara iar artista este mereu aranjata beneficiind de laudele fanilor. Una din piesele de rezistența este parul lung, de care bare o deosebita grija. La nuanța a umblat mai des Carmen de la Salciua, oprindu-se la castaniu…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…