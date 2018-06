Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 16 iunie, de la ora 20.00, in postura de jurat al show-ului “Next Star”, a avut un paznic de nadejde, in prima zi de filmare a emisiunii: pe cațelușul ei, Bubbly. Care nu se sfiește sa muște, in cazul in care cineva indraznește sa se…

- Ce face Lidia Buble de ziua ei de naștere? Cantareața ne-a dezvaluit ca, invariabil, are parte de surprize din partea iubitului și ca, din cauza ca are o familie extrem de numeroasa, petrece foarte multe ore la telefon, vorbind cu fiecare ruda care vrea sa-i ureze “La mulți ani”. Așa se va intampla…

- Lidia Buble, jurata “Next Star”, le-a impartașit fanilor o prima fotografie din platoul emisiunii. Imbracata intr-o ținuta inedita, cu pantofi și egari la fel, artista a fost complimentata de fani. : „Doamne, ce ținuta, ești cea mai frumoasa, copiii te vor iubi maxim!”, i-au transmis admiratorii.

- „Next Star”, talent-show-ul prezentat de Dan Negru, revine cu un nou sezon, sambata, 16 iunie, de la ora 20.00, la Antena 1. “Noul sezon Next Star va fi “wow”. Spun asta, pentru ca vad ce copii senzaționali au venit la casting. Iar echipa a descoperit prin țara mulți alți copii cu talente inedite”,…

- Lidia Buble va face parte din juriul celui de-al noualea sezon al show-ului “Next Star”, care se va difuza, in curand, la Antena 1. “Propunerea pe care am primit-o, de a face parte din juriul “Next Star”, a fost bucuria sfarșitului de primavara. Sper sa fac fața emoțiilor din cadrul concursului, pentru…

- Razvan Simion a fost accidentat puternic in timp ce filma pentru videoclipul melodiei „Sub apa”. Cea care l-a ranit pe prezentatorul TV a fost chiar iubita lui. In cadrul unui interviu oferit azi la „‘Neatza cu Razvan si Dani”, Lidia Buble a fost cea care a deschis subiectul „dureros”. Partenerul ei…

- Vlad Gherman, actorul care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”- difuzat miercurea,de la ora 20.00, la Antena 1, marturisește ca zilele petrecute la filmari se incheie de multe ori cu mult umor. Fac echipa pe platourile de filmare și reușesc sa imbine utilul cu placutul! Unul dintre…