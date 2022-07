Dragostea nu are varsta! Lidia Buble și iubitul ei, Horațiu Nicolau, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relația lor este din ce in ce mai serioasa. Lidia Buble și-a luat "adio" de la actorul Harlys Beccera, iar cantareața și-a gasit liniștea in brațele afaceristului, motiv pentru care s-au mutat și impreuna. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și au surprins cele mai tari imagini cu cei doi indragostiți.