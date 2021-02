Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble trece prin clipe foarte dificile de cateva zile! Vedeta le-a povestit fanilor ca are dureri ingrozitoare de gat, iar acum i-a anunțat pe toți ca nu mai poate sa vorbeasca! Artista a ajuns pe mana medicilor!

- Lino Golden și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare! Artistul, intr-o noua relație dupa desparțirea de Andra Ghinea? S-a afișat in brațele altei femei! A postat imaginea direct pe contul de Instagram, la primele ore ale dimineții!

- S-au cautat pana nu s-au mai gasit! Jo, intr-o noua relație dupa desparțirea de Juno? Blondina, gesturi tandre cu un alt artist cunoscut! A postat imaginile pe rețelele de socializare! Jo și Juno și-au spus adio dupa doi ani de iubire!

- Muzeul Judetean Botosani va invita, in perioada 10 - 31 ianuarie 2021, sa vizitați expoziția de arte vizuale Liviu Șoptelea 55, eveniment gazduit de Galeriile de Arta ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani.

- Anul 2020 a fost unul plin de surprize pentru Lidia Buble. Artista s-a desparțit de Razvan Simion dupa o relație de șase ani și s-a concentrat mai mult pe cariera, ocupandu-se de diverse proiecte muzicale. Dupa desparțirea de Simion, cantareața a fos adesea “cuplata” de public cu diverse personaje din…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a produs scorul-surpriza al alegerilor parlamentare din 2020 inclusiv in Prahova. Cu un rezultat care se apropie de 10% dintre voturile valabil exprimate in Prahova, formatiunea politica amintita are sanse sa obtina doua mandate in Camera Deputatilor.