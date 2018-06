Lidia Buble, primele fotografii de la nuntă Lidia Buble, jurata „Next Star”, a postat pe pagina ei o imagine de colecție cu cea care i-a dat viața. Saptamana trecuta, artista a mers la Deva, acasa, pentru a participa la nunta fratelui ei. Cu aceasta ocazie, Lidia a facut multe fotografii pe care le-a impartașit cu fanii. Emoționata peste masura, Lidia a povestit de fiecare data despre mama ei, caci cu gandul la ea a cantat de fiecare data hitul „Sarut mana, mama!”. Cele doua au o relație extrem de apropiata, iar fanii au remarcat faptul ca artista a moștenit ochii celei care i-a dat viața. Ai ochii ei și de la ea ai moștenit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble, jurata „Next Star”, a postat pe pagina ei o imagine de colecție cu cea care i-a dat viața. Saptamana trecuta, artista a mers la Deva, acasa, pentru a participa la nunta fratelui ei. Cu aceasta ocazie, Lidia a facut multe fotografii pe care le-a impartașit cu fanii.

- Dorian Popa va face parte din juriul show-ului “Next Star”, care va incepe, in curand, la Antena 1. In cel de-al noualea sezon, Dorian Popa va juriza alaturi de Lidia Buble și Pepe copiii talentați care vor urca pe scena show-ului prezentat de Dan Negru. El se afla pentru a patra oara in aceasta postura.

- Lidia Buble are fani foarte atenți la detalii. Aceștia i-au atras imediat atenția. Lidia Buble a publicat, pe contul ei de socializare, o fotografie in care apare imbracata intr-o ținuta de culoare alba, foarte frumoasa. Imaginea este insoțita de mesajul: “wedding day (n.r. ziua nunții)”. Se pare ca…

- Lidia Buble a ajuns colega de serviciu cu Razvan Simion, fiind cooptata in juriul emisiunii “Next Star”, care va incepe in curand, la Antena 1. Iata ca indragostitii din showbiz s-au prins ca e tare bine sa faca bani la pachet, asa ca Lidia Buble (24 de ani) si Razvan Simion (37 de ani) au […]

- Cel de-al noualea sezon al show-ului fenomen „Next Star”, prezentat de Dan Negru, va avea parte de un nou juriu. Primul nume a fost deja dezvaluit. Lidia Buble va face parte din juriul celui de-al noualea sezon al talent show-ului “Next Star”, care se va difuza, in curand, la Antena 1. “Propunerea pe…

- Casa regala a postat trei fotografii oficiale de la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Fotograful nunții a fost Alexi Lubomirski. Cele trei poze au fost facute in Camera Verde din Castelul Windsor.

- Prințul Harry și Prințul William, cavalerul sau de onoare, au ajuns la Capela Sf. George puțin dupa ora 13.30, ora Romaniei. Acesta este locul in care Harry și Meghan urmeaza sa se casatoreasca. Harry și William poarta uniforme militare, așa cum spune protocolul. Harry și William, fratele sau, la nunta…

- Lidia Buble și Razvan Simion, intr-o imagine de colecție. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie prelucrata, in care ea și prezentatorul de la Antena 1 sunt personaje din filmul Troia. “Ce bine semanați. Elena din Troia”, “Razvan seamana cu Orlando Bloom”, “Sunteți perfecți”, “Va admir…