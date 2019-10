Lidia Buble prăpădește prin magazine aproape tot ce câștigă! „70% din banii mei se duc pe haine” In muzica, o industrie in care, in ultimii ani, s-a pus accent mai mult pe imagine decat pe voce, nu este de mirare ca se cheltuiește masiv pe haine și accesorii. Chiar și artiștii cu talent, ca Lidia Buble, recunosc ca prapadesc o gramada de bani ca sa aiba o imagine vandabila. „Imi place sa investesc in imagine, pentru ca pana la urma noi artiștii asta vindem, imagine. Imi place tot ceea ce inseamna fashion și ține de fashion, așa ca 70% din banuții mei se duc pe haine”, ne-a marturisit Lidia, completand ca in ultimii ani, de cand lucreaza cu o echipa de profesioniști, incearca sa aiba un stil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

