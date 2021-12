Stiri pe aceeasi tema

- Cine este fosta vedeta PRO TV care a semnat cu postul de televiziune Antena 1. Fanii au avut o surpriza colosala cand o fosta vedeta de la Pro TV a aparut la postul de televiziune concurent, dupa doi ani de pauza. S-a intamplat chiar in emisiunea iUmor, unde Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sunt jurați.…

- Au aparut mai multe zvonuri ca Lidia Buble și Cuza de la „Noaptea Tarziu” formeaza un cuplu. Fostul concurent de la „Asia Express – Drumul Imparaților” a facut primele declarații despre speculațiile aparute in ultima perioada. Cei doi au fost concurenți la „Asia Express” și in prezent ii leaga o frumoasa…

- Lidia Buble se mandrește cu mama și tatal ei, dar și cu cei 10 frați și surori. Artista și concurenta de la Asia Express sezonul 4 a publicat recent imagini cu Rahela, femeia care i-a dat viața.

- Lidia Buble i-a surprins pe fanii emisiunii „Asia Express’. Vedeta a facut un anunț deosebit și mult așteptat in fața tuturor. Solista a venit cu mai multe detalii despre ziua cea mare. Lidia Buble, anunț deosebit pentru fani Lidia Buble și sora ei cea mare se afla din ce in ce mai aproape de finala…

- Lidia Buble o duce extrem de bine pe toate planurile! Vedeta s-a bucurat de o experiența inedita la Asia Express, piesele sale sunt fredonate de mulți romani și liniștea și-a gasit-o in brațele noului iubit, Harlys Beccera. Mai mult, ea a dat lovitura pe plan financiar, cumparandu-și un apartament de…

- Zilele trecute s-a aflat ca Elena Gheorghe și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu COVID-19. Toți s-au recuperat, s-au vindecat așa ca au putut ieși din casa, au revenit la vechile obiceiuri. Așa a procedat și artista, care s-a afișat cu zambetul pe buze și a vorbit despre un nou proiect.…

- Dupa ce cu o zi in urma, Lidia Buble le-a marturisit fanilor ca are mari probleme dupa Asia Express, respectiv ca a devenit dependenta de emisiune, recent vedeta s-a confesat fanilor și le-a declarat ca s-a ales cu probleme de sanatate grave in urma aventurii. Ei bine, in declarația sa vedeta a vorbit…