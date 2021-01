Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a mai organizat inca o sesiune de intrebari și raspunsuri pe contul ei de Instagram, ocazie de care fanii, deloc puțini la numar, au profitat pe deplin! Unul dintre cei mai infocați admiratori ai artistei a intrebat-o pe iubita lui Florin Popa daca este insarcinata, iar replica ei a venit…

- Avem cele mai senzaționale imagini cu Razvan Simion și iubita sa, in tandrețuri, in miezul zilei, și asta pentru ca paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi. Astfel, putem observa ca matinalul ”se da peste cap” pentru o ieșire perfecta cu bruneta…

- S-au desparțit dupa cinci ani, dar inca se iubesc? Lidia Buble il vrea inapoi pe Razvan Simion, la aproape un an de la desparțire? Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- Face ce face și surprinde din nou pe toata lumea! S-a desparțit de Razvan Simion și s-a spus ca se iubește cu Ensar Duman! Cui face Lidia Buble declarații de dragoste pe Internet? Și-a declarat public iubirea!

- Ramona Olaru a transmis un mesaj emoționant admiratorilor de pe rețelele de socializare și și-a dat toate maștile jos. Vedeta le-a transmis fanilor realitatea din spatele persoanei publice de pe Internet.

- In timp ce fosta lui soție, Diana, se pregatește de nunta cu actualul iubit, Razvan Simion traiește și el bucuria unui inceput amoros in brațele unei brunete cu trup de manechin, potrivit click.ro. Viața merge inainte dupa fiecare eșec amoros. Razvan Simion a divorțat de Diana in 2015, de Lidia Buble…

- Potrivit imaginilor Cancan.ro, la cei 40 de ani ai sai, Razvan Simion traiește a doua tinerețe și nu ezita sa-și rasfețe noua iubita. Echipați corespunzator, de pandemie, atunci cand au intrat in local, cei doi au pastrat distanța fizica. La iesire din restaurant, Razvan Simion și…