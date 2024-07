Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, s-a scris istorie pe scena de la Vocea Romaniei! Cei care s-au inscris in competiția celui de-al 12-lea sezon și au trecut de primele preselecții se pregatesc sa faca scena sa vibreze. Cu emoții, concurenții vor incepe sa cante pentru antrenori in speranța ca vocile și interpretarilor…

- Codin Maticiuc a povestit pe o rețea de socializare experiența șocanta pe care a avut-o la un hotel in care a fost cazat in Costinești. Actorul s-a aflat in acest weekend la mare, pentru a participa la festivalul Beach, Please! Experiența traita de acesta nu a fost insa atat de placuta.„Am ajuns și…

- Iuliana Pepene este o mare iubitoare a vacanțelor, astfel ca de-a lungul timpului a vizitat numeroase destinații de vis. Deși a avut parte de experiențe superbe, a trecut și prin momente care au pus-o in dificultate.

- Remus Iosub a trecut printr-un episod care i-a schimbat viața! Caștigatorul iUmor a avut parte de o experiența paranormala, care l-a lasat fara cuvinte! Totul a pornit dupa ce a suferit de paralizie in somn. Informațiile pe care le-a facut publice au un puternic impact emoțional!

- Unul dintre avantajele de a sta intr-un hotel este micul dejun cu care te poți rasfața in fiecare dimineața, nu-i așa? Ce poate fi mai frumos decat sa fii intampinat dimineața cu un bufet uriaș de preparate care mai de care mai savuroase. Cu toate acestea, ar fi bine sa te gandești cu atenție la […]…

- Federația de Atletism e finanțata de stat cu 800.000 de euro pe an. Și, totuși, unul dintre cei mai buni maratoniști din istoria Romaniei s-a dus in America, fara nicio susținere din partea forului de specialitate. Chiar și așa, a obținut un rezultat formidabil, fiind al treilea european din cursa.