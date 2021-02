Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble este fara doar și poate cea mai curtata vedeta din showbiz. Dupa desparțirea de Razvan Simion, barbații sunt atrași ca un magnet de frumoasa artista, iar ceea ce a putut sa gaseasca aceasta pe parbirzul mașinii este de-a dreptul uimitor. Deși nu știe cine este admiratorul secret, Lidia Buble…

- Lidia Buble a postat recent o fotografie pe rețelele de socializare cu care și-a uimit fanii. Așa cum ne-a obițnuit deja de ceva timp, artista este foarte activa in mediul online și publica adesea pe pagina sa de Instagram fel de fel poze in care apare in diferite ipostaze. De data aceasta, fanii au…

- Desparțirea Lidiei Buble de Razvan Simion a venit intr-un moment neașteptat, fara sa vorbeasca despre motivul care a dus la aceasta decizie. Artista a fost cuplata cu mai multe nume sonore din showbiz dupa desparțirea de prezentator. Lidia Buble rupe tacerea despre fostul ei iubit, dupa cateva luni…

- Lidia Buble a oferit in urma cu o noapte o serie de declarații de dragoste din suflet, pe rețelele de socializare. Artista le-a dezvaluit fanilor cine i-a furat inima pentru totdeauna și cat este de fericita acum, dupa desparțirea de Razvan Simion.

- Despartirea de Razvan Simion, dupa 5 ani de relatie, a picat ca o bomba pentru toti admiratorii celor doi. Apoi, a fost "cuplata" cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, dar si cu fratele Elenei Gheorghe, Costin. A negat, insa, de fiecare data ca ar fi cu cineva. De data asta, s-a dat singura de gol.…

- Lidia Buble a fost din nou ținta criticilor, dupa ce internauții au atacat-o pentru forma nasului sau. Faimoasa cantareața nu a stat insa pe ganduri și a avut o reacție imediata, punandu-i la punct pe rautacioși. Iata ce mesaj le-a transmis fosta iubita a lui Razvan Simion haterilor!