Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat și Marius Moga iși unesc forțele și pasiunea pentru muzica in prima lor colaborare – „In capul meu”. Aceasta piesa captivanta și emoționanta exploreaza complexitatea și profunzimea sentimentelor dintr-o relație, aducand in prim-plan gandurile și emoțiile care se perinda in mintea noastra…

- Controversata, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single, “Scandal”, in colaborare cu HVNDS. Piesa, un mix de stiluri muzicale rock-trap este un adevarat manifesto al rebelilor, al celor care nu respecta regulile și care vor sa iși faca vocea auzita. “Scandal” a fost compusa de…

- ENELI lanseaza prima ei piesa in limba romana, „Da-mi nopțile inapoi”, o reinterpretare a cunoscutului hit de la trupa A.S.IA. și aduce soundtrack-ul serilor de vara, perfecte pentru plimbari pe afara. „Da-mi nopțile inapoi” este una dintre cele mai cunoscute piese romanești din anii 2000, iar ENELI…

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- Dupa o perioada de teasing intensa, așteptarea a luat sfarșit și fanii lui Nicole Cherry se pot bucura de noul single ”Nu mai consum”, o colaborare extraordinara cu Tata Vlad, fondatorul B.U.G. Mafia. Piesa a fost compusa de Bianca Dragomir, Ștefan Ionița, Mario Morar, Tata Vlad și Paul Iorga, iar producția…

- Artistul și compozitorul Brando lanseaza o noua piesa plina de farmec estival, Burn It Down. Cu o chitara ritmica și un stil vocal unic, aceasta piesa ii va face pe ascultatori sa iși doreasca sa se alature petrecerii și sa danseze pana dimineața. Burn It Down este o piesa inspirata de spiritul verii…

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Delia, artista cameleonica, fresh, cu personalitate nonconformista, iși surprinde fanii cu lansarea videoclipului pentru ”Lololo”, piesa care este considerata de o parte dintre fanii artistei, ”hitul verii”. Piesa a fost compusa de Ion Vlad, Alex Cotoi, Delia Munteanu, versuri Ion Vlad, iar producția…