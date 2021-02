Stiri pe aceeasi tema

- Misty a decis sa faca o noua schimbare in viața sa. Frumoasa vedeta s-a lasat pe mainile medicului estetician! Ce intervenție și-a facut iubita lui Keo? Blondina le-a spus totul fanilor!

- Noi dezvaluiri ies la iveala de cand paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Razvan Simion alaturi de noua sa iubita! Prezentatorul de la ”Neatza” se iubește de mama focului cu focoasa bruneta, dar se gandește tot la Lidia Buble? Gestul care l-a dat de gol pe omul de televiziune! Fanii și-au pus imediat…

- Razvan Simion pare ca a reușit sa treaca peste desparirea de Lidia Buble, afișandu-se din ce in ce mai des cu o bruneta frumoasa foc. Cei doi arata foarte bine impreuna și nu se mai feresc sa arate acest lucru, dar oare ce parere are catareața despre idila fostului sau partener?

- Lidia Buble și-a surprins toți admiratorii! Frumoasa cantareața a facut o dezvaluire uluitoare ce i-a determinat pe internauți sa se intrebe daca nu cumva vedeta este deja pregatita sa devina mama! Iata ce a spus fosta iubita a lui Razvan Simion despre copii!

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.