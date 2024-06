Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop ii sarbatorește ziua de naștere fetiței sale! Fosta ispita de la Insula Iubirii a scris un mesaj emoționant in ziua in care fiica ei implinește un an! Bruneta i-a pregatit fetiței sale, Jessica Maria, o surpriza impresionanta!

- Una din cele mai active si cunoscute artiste satmarene pe plan local si national, Cristina Gloria Oprisa, a ajuns la o noua aniversare. The post ZI DE NAȘTERE Cristina Gloria Oprișa iși sarbatorește ziua de naștere first appeared on Informatia Zilei .

- Vasile Bud, patronul firmei Zirmer Bud, s-a nascut in 10 mai 1963. The post ZI DE NAȘTERE Vasile Bud, om de afaceri și președinte al Asociației “Uniți pentru Satu Mare”, implinește azi 61 de ani first appeared on Informatia Zilei .

- Zi speciala in familia Andei Adam! Cantareața implinește 44 de ani și este incojurata de o mulțime de prieteni și de cei mai importanți oameni din viața ei. A organizat o petrecere fabuloasa, cu aproape 80 de ani invitați, iar decorul este uimitor! Iata cu ce cadou a surprins-o soțul ei.

- Natalia Mateuț iși sarbatorește mama! Co-prezentatoarea Xtra Night Show a plecat in vacanța cu familia, pentru a celebra aceasta zi speciala! Natalia Mateuț are o relație foarte speciala cu mama ei, astfel ca fiecare moment petrecut impreuna este de vis.

- Una dintre cele mai valoroase sportive ale Moldovei, Larisa Popova, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, noteaza Noi.md. In 1980, avea sa devina prima femeie din tara noastra medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, informeaza Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS). Nascuta pe 9 aprilie 1957…

- Astazi, 26 martie, Majestatea Sa Margareta iși sarbatorește ziua de naștere. Custodele Coroanei Romane implinește 75 de ani. „Majestatea Sa iși sarbatorește ziua de naștere in familie și mulțumește din inima tuturor celor care i-au trimis ganduri bune și i-au adresat urari cu aceasta ocazie! La randul…